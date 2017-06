Erneut Terror mitten im Herzen der britischen Hauptstadt: Bei Vorfällen auf der London Bridge und am nahegelegenen Borough Market sind der Polizei zufolge mindestens neun Menschen ums Leben gekommen.

Bei zwei Terrorfällen im Zentrum von London sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei teilte am Sonntagmorgen mit, unter den Toten seien sechs Opfer und drei mutmaßliche Terroristen. Sie gingen davon aus, dass es sich bei den toten Angreifern um alle handelte, die für die Attacke auf der Brücke verantwortlich gewesen seien. Die mutmaßlichen Attentäter hätten Westen getragen, die wie Sprengstoffwesten aussahen - diese hätten sich später aber als Attrappen herausgestellt, sagte der Chef der britischen Antiterror-Einheit, Mark Rowley, am Sonntagmorgen. Die Verdächtigen seien rund acht Minuten nach dem ersten Anruf erschossen worden.

Die Rettungskräfte von London teilten mit, dass mehr als 30 Verletzte in fünf Krankenhäuser der Metropole eingeliefert worden seien. Eine weitere Zahl von Menschen sei zudem vor Ort mit weniger gravierenden Verletzungen behandelt worden.

Die Polizei war um kurz nach 22.00 Uhr am Samstagabend Ortszeit zu einem Einsatz im Zentrum der Stadt - an der Brücke - gerufen worden. Dort war offenbar ein Transporter in eine Menschenmenge hineingefahren. Nur wenige Zeit danach folgten Berichte über eine Messerstecherei am nahegelegenen Borough Market.

