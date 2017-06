Großalarm in London: Das Nachtleben südlich der Themse kommt am späten Samstagabend jäh zum Stillstand. Ein Lieferwagen rast in Menschen, Männer mit Messern springen heraus und gehen auf Passanten los.

Ein Lieferwagen rast auf der London Bridge in eine Gruppe von Passanten. Dann fährt er weiter zum nahe gelegenen Borough Market. Drei mutmaßliche Täter steigen aus und attackieren Menschen mit Messern. "Dies ist für Allah", rufen die Terroristen nach Augenzeugenberichten, als sie auf ihre Opfer losgehen. Sie tragen Westen, die aussehen, als würden sie Sprengstoff enthalten. Diese stellen sich später als Attrappen heraus.

So soll sich der Terroranschlag in London am Samstagabend nach ersten Erkenntnissen der Polizei ereignet haben. Kurz darauf erschießen Beamte die drei mutmaßlichen Täter.

Nur wenig später ist schon gut ein Kilometer südlich der Brücke kein Durchkommen mehr. "Bitte gehen Sie zurück! Wir müssen hier absperren", sagt ein Polizist ungeduldig.

Polizeisirenen ertönen, Rettungswagen fahren vorbei, Blaulicht blitzt überall. Am Straßenrand stehen ratlose Menschen, die nicht wissen, wo sie hingehen sollen oder wie sie nach Hause kommen - viele noch in schicker Abendkleidung. ...

