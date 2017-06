Am Freitag erreichte der DAX rund zwei Wochen nach seinem letzten Rekord ein neues Allzeithoch. Steht eine neue Rally bevor oder gilt es Rücksetzer zu fürchten? Lesen Sie in dieser Ausgabe die aktuellen Analysen zum DAX, BASF, Deutsche Bank, Fresenius, Volkswagen, Deutsche Telekom und Bilfinger.

der DAX schloss zum Ende der 22. Kalenderwoche bei 12823 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 12602 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der Handelswoche vom 29. Mai bis 2. Juni um 221 Zähler oder 1,8 Prozent höher. Mit wenig Schwung waren die Notierungen in die vergangene Woche gestartet und hatten nur zur Wochenende einmal den Ausbruch nach oben probiert, waren dabei aber von einer Hürde um 12700 Punkte gestoppt worden. Am Freitag schossen die Notierungen nach oben auf der Suche nach neuen Hochs. Bei 12879 Punkten erreichte der Index rund zwei Wochen nach seinem letzten Rekordstand ein neues Allzeithoch.

Der DAX startete am Freitag mit einem Gap-up in den Handel und überrannte den Bereich von 12700/30 Punkten. In der Folge ging es dann sofort weiter bis über 12800 Punkte hinauf. Und das vor einem langen Wochenende! Dadurch gebe es wieder genug Spielraum für eine entsprechende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...