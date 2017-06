In letzter Minute müssen wir leider nachreichen: Diesmal London. LKW. Messer. Täter, wir vermuten mal, "polizeibekannt". Und - horch! - wir hören plötzlich passende Worte: "Es muss jetzt Schluss sein mit "This is not my Islam, this is not my shit, und this is not my whatever!… Ich möchte endlich mal Demos sehen, die sich gegen diese Gewalttäter richten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...