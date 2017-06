Die Wahlen in Großbritannien werden wie geplant stattfinden. Das teilte die britische Premierministerin Theresa May am Sonntag nach einer Sitzung des Krisenstabes mit.

Zuvor waren angesichts der Anschläge von Manchester Ende Mai und in London in der Nacht auf Sonntag Stimmen laut geworden, die eine Verschiebung des Urnenganges, der am Donnerstag geplant ist, forderten. "Es ist jetzt nicht die Zeit für Wahlen, sondern um unsere Sicherheit über alles zu stellen", hieß es dazu in einer Online-Petition. Der Wahlkampf, der wie bereits nach dem Manchester-Anschlag unterbrochen worden war, soll am Montag fortgesetzt werden. May kündigte eine Überprüfung des Anti-Terror-Kampfes an: "Genug ist genug", so May.

Es müsse geprüft werden, ob die Sicherheitsbehörden alle nötigen Befugnisse hätten.