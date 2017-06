Was aus Angst vor Terror passieren kann, zeigt sich in Turin. Dort geraten Fans beim Public Viewing während des Champions League-Finals in eine Massenpanik. Die Behörden müssen sich kritischen Fragen stellen

Überall Scherben, Gläser, Schuhe und Taschen. Der Platz San Carlo im Zentrum von Turin sollte am Samstagabend eigentlich Schauplatz einer großen Party werden. Doch beim Public Viewing des Champions-League-Finals zwischen dem Heimatclub Juventus Turin und Real Madrid gibt es auf einmal einen Knall oder einen anderen Lärm - und tausende Menschen rennen in Angst und Panik davon. Sie fallen zu Boden, wissen nicht wohin, denken an einen Anschlag und treten übereinander, aufeinander. Menschen flüchten sich auf Kioskdächer, suchen Freunde und Kinder, die im Gedränge verloren gegangen sind.

Am Ende dieser Chaos-Nacht sind es nach Medienberichten mindestens 1400 Verletzte. Ein sieben Jahre alter Junge schwebt demnach in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft Turin leitete Ermittlungen ein. Vermutlich war während des Spiels - das Juventus mit 1:4 verlor - auch eine Absperrung umgefallen, was zu dem Unglück beigetragen haben soll. Andere erzählen, jemand habe "Bombe" gerufen. "Alle schrien, "lauft weg, lauft weg". Menschen lagen auf dem Boden, es war schrecklich", sagte ein Fan dem ...

