Theresa May hat nach den jüngsten Anschlägen in London einen Vier-Punkte-Plan zur Terrorbekämpfung vorgestellt. Dieser sieht neben Internet-Überwachung auch militärisches Eingreifen vor.

Nach dem Anschlag in London hat die britische Premierministerin Theresa May ihren Ton verschärft und die "bösartige" Ideologie hinter den jüngsten Terrorattacken verurteilt. Es gebe "viel zu viel Toleranz für Extremismus in unserem Land", sagte May nach einer Sitzung ihres Krisenkabinetts am Sonntagmorgen.

Bei Attacken auf die London Bridge und den Borough Market am Samstagabend hatten Terroristen mindestens sieben Menschen getötet. Die Terroristen sollen Zeugenaussagen zufolge bei dem Anschlag gerufen haben: "Dies ist für Allah". Es war der dritte tödliche Anschlag in Großbritannien seit März.

"Genug ist genug", sagte May am Sonntag. Es würden härtere Maßnahmen benötigt. Terrorismus bringe weiteren Terrorismus hervor und Angreifer kopierten sich gegenseitig, sagte May. Während die jüngsten Anschläge nicht zusammenhingen, seien sie alle durch eine "böse Ideologie" verbunden, derzufolge westliche Werte mit dem Islam nicht in Einklang zu bringen seien, sagte May. Sie fügte hinzu, dass die britischen Behörden seit März fünf glaubwürdige Anschlagspläne vereitelt hätten.

