Nach dem Terroranschlag in London haben die Sicherheitskräfte zwölf Personen festgenommen. Das teilte die Polizei am Sonntagmittag mit.

Eine Reihe an Hausdurchsuchungen sei derzeit noch im Gange. Bei dem Anschlag am Samstagabend waren sieben Personen ums Leben gekommen, abgesehen von den drei Attentätern, die allesamt von der Polizei erschossen wurden. 48 Personen kamen verletzt ins Krankenhaus, darunter einige schwer und lebensgefährlich verletzt. Unter den Verletzten seien auch zwei Polizeibeamte, so die Behörden.

Beide seien schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, wachsam zu sein und Verdächtiges zu melden.