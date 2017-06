An einem generellen Stopp für Abschiebungen nach Afghanistan soll laut SPD nicht festgehalten werden. Diese soll in Zukunft vom jeweiligen Einzelfall abhängen.

Trotz der jüngsten Terroranschläge in Kabul will die SPD an Abschiebungen nach Afghanistan je nach Einzelfallprüfung festhalten. Ein allgemeiner Abschiebestopp "würde ein völlig falsches Signal setzen", sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Pistorius ist im Kompetenzteam von Kanzlerkandidat Martin Schulz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...