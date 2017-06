Bei dem Terroranschlag am Samstagabend in London waren auch Deutsche unter den Opfern. Das teilte das Auswärtige Amt in Berlin am Sonntag mit.

Mindestens eine Person deutscher Staatsangehörigkeit soll schwer verletzt worden sein. Nach letzten Angaben kamen bei dem Anschlag mindestens sieben Menschen ums Leben. 48 wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht, weitere Personen erlitten nur leichte Verletzungen.