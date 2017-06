Aktienkurse steigen langsam, aber stetig. Die Börse präsentiert sich so ruhig wie selten. Doch was sollen Anleger in dieser besten aller möglichen Welten bloß tun, um nicht vom Kursrutsch überrascht zu werden?

Sie legt zu, pendelt leicht auf und ab, ehe sie weiter steigt. Das ist die Börse 2017. Seit Jahresbeginn gab es so gut wie keine Korrektur, geschweige denn einen Crash. Ist das normal?

Nur 1996 und 2005 verlief der Kursverlauf beim Dax ähnlich glatt wie diesmal - in diesen beiden Jahren betrugen die Kursverluste vom jeweiligen Hoch weniger als sechs Prozent. 2017 sind es bislang sogar noch viel weniger, kaum drei Prozent. Also noch ruhiger als ruhig. Das ist ungewöhnlich, denn: Seit 1975 korrigierte der Dax im Durchschnitt um 18 ...

