Nach dem Terroranschlag in London sind 21 Verletzte in "kritischem Zustand". Das sagte Polizeisprecher Mark Rowley am Sonntagnachmittag in London.

15 weitere Personen mit schwächeren Verletzungen befänden sich ebenfalls noch im Krankenhaus. 12 Verletzte wurden zwischenzeitlich aus dem Krankenhaus entlassen. Die sieben Todesopfer seien noch nicht alle identifiziert, einige davon seien vermutlich Ausländer. Das Auswärtige Amt in Berlin hatte zuvor bestätigt, dass unter den schwer Verletzten mindestens eine Person deutscher Staatsangehörigkeit sei.

Die Londoner Polizei teilte weiter mit, dass sie nach wie vor von drei Attentätern ausginge. Diese wurden allesamt von der Polizei erschossen. Insgesamt feuerten acht Polizeibeamte 50 Kugeln ab. Anschließend hatte es zwölf Festnahmen und zahlreiche Hausdurchsuchungen gegeben.