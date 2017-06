Beim Attentat in London am Samstagabend kamen sieben Menschen uns Leben, knapp 50 wurden verletzt. Die Polizei nahm am Sonntag zwölf Menschen im Osten Londons fest. Die Politik reagiert - und fordert schärfere Gesetze.

Gut zwölf Stunden nach dem Londoner Anschlag von Samstagnacht hat die britische Premierministerin Theresa May ein deutlich härteres Vorgehen im Kampf gegen Terror angekündigt: "Wir können nicht so weitermachen wie bisher", betonte sie. Das Land habe es mit einem neuen Trend zu tun. "Täter lassen sich nicht nur auf Basis sorgfältiger und langer Planung zu Attentaten bewegen, sondern indem sie sich gegenseitig kopieren", so die Premierministerin. Daher müsse das Land jetzt seine Herangehensweise im Umgang damit ändern. May stellte längere Haftstrafen für Attentäter in Aussicht, schärfere Gesetze und mehr Anstrengungen, um Menschen vom islamischen Extremismus abzubringen.May hat damit auf den dritten Terroranschlag innerhalb von zweieinhalb Monaten reagiert. Ein Transporter war am Samstag kurz nach 22 Uhr auf der London Bridge in Passanten gerast. Kurze Zeit später gingen drei Männer mit Messern auf Menschen in Kneipen und Restaurants südlich der Brücke los und schrien "Das ist für Allah", bevor bewaffnete Polizisten sie erschossen - rund acht Minuten nachdem die ersten Alarmmeldungen bei der Polizei eingetroffen waren. Die Täter trugen Vorrichtungen am Körper, die wie Sprengstoffgürtel aussahen, sich aber nach Angaben der Ermittler als unecht herausstellten.

Sieben Menschen sind bei den Anschlägen gestorben, 48 wurden verletzt - darunter auch Deutsche, wie das Auswärtige Amt mitteilte. Die Polizei meldete am Sonntag zwölf Festnahmen. Zuvor hatten die Ermittler offenbar die Wohnung von einem der mutmaßlichen Attentäter im Osten Londons durchsucht.Der Anschlag weckte Erinnerungen an ein ...

