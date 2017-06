Atmos Energy ist der größte Erdgas-Versorger der USA und einer der "kleinen" Dividenden-Aristokraten. Denn die in Dallas/Texas beheimatete Firma zahlt zwar seit über 25 Jahren steigende Dividenden, ist aber nicht im US-Leitindex S&P 500 enthalten - sondern schafft es mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet knapp 8 Mrd. Euro nur in den S&P 400 Mid Cap, sozusagen das US-amerikanische Pendant zum MDAX.Doch das muss kein Nachteil sein und auch sonst gibt's über Atmos rein fundamental kaum Schlechtes zu sagen. Zwar hat sich der Umsatz in den letzten zehn Jahren mehr als halbiert, allerdings nur aus bilanzstrukturellen Gründen. Entscheidend ist der Gewinn - und der wurde seit 2007 Jahr für Jahr gesteigert. Positiv...

