Der Siegeszug der Digitalkameras war für Fotolabore wie Cewe zunächst eine existenzielle Bedrohung. Entsprechend mies hatte sich die Aktie in den ersten zehn Jahren nach dem Börsengang 1998 entwickelt. Doch irgendwann stellte sich heraus: Auch im Online-Zeitalter sind Konsumenten bereit, für gedruckte Fotos zu zahlen - genau wie für Fotobücher, Fototassen, Fotoshirts und allerlei anderen personalisierten Print-Kram. Zwar ist der Wettbewerb ziemlich hart, weshalb Cewe viel Geld in Marketing stecken muss. Doch unter dem Strich lohnt sich das Geschäft. Selbst im Krisenjahr 2009 waren die Erträge nur marginal rückläufig. Eine Dividendenkürzung wäre also eigentlich nicht unbedingt nötig gewesen. Allerdings hat Cewe sich...

