Rasches Eingreifen von Polizisten verhinderte in London Schlimmeres. Nach der Schreckensnacht von London folgten zwölf Festnahmen. Die Polizei will wissen, ob mehr Personen als die Täter von den Anschlagsplänen wussten.

Bei ausgeweiteten Terrorermittlungen nach dem erneuten Anschlag im Herzen von London mit sieben Toten hat die britische Polizei zwölf Personen festgenommen. Die Behörden gingen am Sonntag zwar nicht davon aus, dass es neben den drei erschossenen mutmaßlichen Tätern weitere Angreifer gab, die auf der Flucht sein könnten. Dennoch gebe es "eindeutig mehr zu tun" bei den Ermittlungen, sagte der Antiterrorchef der Londoner Polizei, Mark Rowley. Es müsse unter anderem herausgefunden werden, ob andere Personen an der Planung des Angriffs beteiligt gewesen seien.

Die Festnahmen erfolgten Polizeiangaben zufolge am Sonntagmorgen in Barking im Osten von London. Demnach gab es mehrere Razzien in dem Stadtteil.

Bei dem Anschlag mit einem Transporter und Messern waren am späten Samstagabend sieben Menschen getötet und fast 50 verletzt worden. 21 Personen befanden sich am Sonntag noch in einem kritischen Zustand. Wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...