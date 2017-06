Heute gab Westinghouse Electric Company bekannt, dass es einem neuen Drei-Jahres-Vertrag mit der International Brotherhood of Boilermakers, Iron Shipbuilders, Blacksmiths, Forgers Helpers (die "Boilermakers") in der kerntechnischen Komponentenbau (NCM)-Anlage in Newington im US-Bundestaat New Hampshire zugestimmt hat.

Die Vertrag ist vom 5. Juni 2017 bis zum 3. Mai 2020 gültig und beendet die Aussperrung, die am 21. Mai begann. Insgesamt werden 172 Mitarbeiter ihre Arbeit ab 12.01 Uhr am Montag, dem 5. Juni wiederaufnehmen.

"Wir freuen uns, dass wir eine Einigung mit den Boilermakers gefunden haben", so Mark Marano, Chief Operating Officer bei Westinghouse. "Diese Vereinbarung versetzt uns in die Lage, die Produktion von Komponenten, die für die Atomindustrie in New Hampshire wichtig sind, fortzusetzen. Wir sind der Überzeugung, dass dieser wettbewerbsfähige Drei-Jahres-Vertrag im besten Interesse von Westinghouse und den Boilermakers ist und unseren gemeinsamen Erfolgskurs fortsetzen wird."

Westinghouse nahm im April formelle Verhandlungen mit den Boilermakers über den am 30. April ausgelaufenen Vertrag auf. Das Unternehmen setzte diese Gespräche in einem Klima des Vertrauens auch nach Ablauf des Vertrags fort und erlaubte die Weiterführung der Arbeit im Rahmen einer Verlängerung des bestehenden Vertrages. Die Aussperrung erfolgte am 21. Mai, nachdem Westinghouse und die Boilermakers sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnten. Beide Seiten arbeiten aber weiter an einer Lösung. Diese Gespräche führten dann zu dem heute unterzeichneten Vertrag.

