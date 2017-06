Keine Zeit, keine Lust, keine Ahnung - so geht es vielen Sparern bei der Geldanlage. Immer mehr Menschen vertrauen ihr Guthaben deshalb einem Anlage-Roboter an und lassen den Computer die Arbeit machen. Das Vermögen, das die sogenannten "Robo Advisors" verwalten, wird täglich größer. Auch Banken drängen nun in den Markt, in dem bislang...

Den vollständigen Artikel lesen ...