FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.06.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 05.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

HAL XETR US4062161017 HALLIBURTON CO. DL 2,50 0.160 EUR

SWN XETR US8447411088 SOUTHW. AIRL. CO. DL 1 0.111 EUR

RSL2 XETR DE000A1PHBB5 R. STAHL AG NA O.N. 0.600 EUR

SYM XETR US8715031089 SYMANTEC CORP. DL-,01 0.067 EUR

O4B XETR DE0006286560 OVB HOLDING AG 0.750 EUR

FVI XETR DE000A0MW975 FAIR VALUE REIT-AG INH.ON 0.400 EUR

DWNI XETR DE000A0HN5C6 DEUTSCHE WOHNEN AG INH 0.740 EUR