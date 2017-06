FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.06.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 06.06.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.06.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.06.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XDH XFRA KYG9827V1068 XINGDA INTL HLDGS HD -,10

PJM XFRA ID1000068703 PT BUMI RES. RP 500

NQ9 XFRA FR0010112524 NEXITY EO 5

PU4 XFRA FR0000130577 PUBLICIS GRP INH. EO 0,40

1C9 XFRA CA1249003098 CCL IND. INC. CL.-B-

JUE XFRA AU000000AKK1 AUSTIN EXPLORATION LTD

XCSD XFRA LU0482518031 DB X-TR.II AUS.DL CASH 1C