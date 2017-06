Nach dem Terroranschlag in London haben die Sicherheitskräfte mehrere weitere Personen festgenommen. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Demnach wurden Durchsuchungen in zwei Gebäuden in den Stadtteilen Newham und Barking im Osten von London durchgeführt. Über die genaue Zahl der Festgenommenen machte die Polizei keine Angaben. Die Durchsuchungen dauerten noch an. Bereits am Vortag waren mehrere Personen in Polizeigewahrsam genommen worden.

Nach letzten Angaben kamen bei dem Anschlag am Samstagabend sieben Menschen ums Leben, darunter mehrere Ausländer. Zudem wurden die drei Attentäter von der Polizei erschossen. 21 Menschen schweben noch im Lebensgefahr. Die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) reklamierte den Anschlag für sich.