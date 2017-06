Computerveteran Michael Dell investiert neuerdings in Start-ups aus der guten, alten Chipwelt. Eine sehr gute Idee.

Jedes Jahrzehnt hat seine Ausnahmeunternehmer, zuletzt waren sehr viele Uni-Abbrecher darunter. So wie Michael Dell, ein Star der Wirtschaftswelt in den Neunzigerjahren, der 1984 mit 19 sein Medizinstudium schmiss, um stattdessen Computer zu verkaufen. Inzwischen ist der Texaner 52 Jahre alt und laut dem US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" rund 20 Milliarden Dollar reich. Nach einigen Aufs und Abs mit Dell und dem Kauf des Speicherdienstleisters EMC steht der Mann neuerdings sogar an der Spitze des größten nicht börsennotierten Technologiekonzerns DellEMC. Die Vergangenheit lässt Dell aber bis heute nicht los: "Mein Herz schlägt immer noch für Computer-Hardware", erzählte er mir, als ich ihn kürzlich auf seiner Kundenkonferenz in Las Vegas traf.

Dell ist so sehr auf dem Nostalgietrip, dass er jetzt einen neuen Wagnisfonds, Dell Technologies, aufgelegt hat. Dieser soll 100 Millionen Dollar jährlich investieren - und zwar nicht in neue Internetphänomene wie Fahrtenvermittler Uber oder Bildchennetzwerk ...

