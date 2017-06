Bad Marienberg - Creditreform Rating hat das Emissionsrating der SIGNA Prime Capital Market GmbH auf A+ herabgestuft, so die Creditreform Rating AG.Die Herabstufung sei auf die erstmalige Anwendung der Methodik für Unternehmensanleihen zurückzuführen. Bei der Emission handle es sich um unmittelbare, unbedingte, nicht nachrangige und nicht besicherte Inhaberschuldverschreibungen (ISIN AT0000A0WPF1/ WKN A1HAYF) der SIGNA Prime Capital Market GmbH, Innsbruck, die neben Covenants mit einer unbedingten und unwiderruflichen Garantie der SIGNA Prime Selection AG ausgestattet sei. Das Immobilienportfolio der Garantin in erstklassigen Makro- und Mikrolagen, überwiegend in Deutschland und Österreich zeige sich weiterhin wertstabil. Das Portfolio umfasse derzeit 18 Objekte mit Fokus auf Bestandshaltung und mehrere Development Projekte. Zudem seien in 2017 wesentliche Kapitalmaßnahmen geplant. (News vom 31.05.2017) (05.06.2017/alc/n/a)

