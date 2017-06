Bad Marienberg - Creditreform Rating hat das Unternehmensrating der SIGNA Prime Selection AG mit A+ bestätigt, so die Creditreform Rating AG.Der Ausblick sei stabil. Die Gründe hierfür lägen vor allem in dem weiterhin wertstabilen Immobilienportfolio in erstklassigen Makro- und Mikrolagen, überwiegend in Deutschland und Österreich. Das Portfolio umfasse derzeit 18 Objekte mit Fokus auf Bestandshaltung und mehrere Development Projekte. Zudem seien in 2017 wesentliche Kapitalmaßnahmen geplant. (News vom 31.05.2017) (05.06.2017/alc/n/a)

