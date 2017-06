Ein Anschlag mit mindestens sieben Toten in der britischen Hauptstadt erschüttert das Land. Die Polizei nimmt am Montag weitere Verdächtige fest. Zuvor reklamierte die Terrormiliz Islamischer Staat den Anschlag für sich.

Die Londoner Polizei hat an zwei Orten Razzien vorgenommen und mehrere weitere Personen im Zusammenhang mit dem Anschlag vom Samstagabend festgenommen. Wie sie am Montag mitteilte, gab es Durchsuchungen in Barking und Newham. Drei Männer hatten am Samstagabend im Zentrum Londons Menschen mit einem Lieferwagen und langen Messern attackiert und dabei sieben Menschen getötet und rund 50 weitere teil schwer verletzt. Die mutmaßlichen Terroristen wurden von Polizisten erschossen - vom Notruf bis zu ihrer Tötung vergingen acht Minuten. Unter den Verletzten waren nach Angaben von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) auch zwei Deutsche.

Es war das dritte Attentat binnen drei Monaten in dem Land, alle drei hat der IS für sich in Anspruch genommen. Der zweite Anschlag liegt gerade einmal zwei Wochen zurück: In Manchester hatte am 22. Mai ein Selbstmordattentäter nach einem Auftritt der US-Sängerin Ariana Grande 22 Menschen mit in den Tod gerissen. Bei einem Benefizkonzert in der nordenglischen Stadt gedachte Grande am Sonntagabend gemeinsam mit Kollegen wie Miley Cyrus und Justin ...

