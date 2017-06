Der deutsche Außenminister trifft seinen türkischen Amtskollegen, um den Streit um das Besuchsrecht bei deutschen Soldaten beizulegen. Beide Seiten senden vorab versöhnliche Signale. Ob es etwas nützt?

Wenn Politiker vor Staatsbesuchen vorab eine nette Geste senden wollen, dann klappt das ziemlich gut über ein Zeitungsinterview. Und so nutzte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) vor seiner Reise in die Türkei am Montag ein Interview in der "Bild am Sonntag", um klar zu machen: Eine weitere Eskalation der deutsch-türkischen Beziehungen soll verhindert werden.

Im Gegenzug will Gabriel eine andere Richtung einschlagen. "Wir suchen nach Möglichkeiten, mit der Türkei wieder zu einem normalisierten Verhältnis zu kommen", stellte er in dem Interview in Aussicht. Unabhängig der Streits "müssen wir neue Anknüpfungspunkte suchen". Außerdem forderte er, die "Megafon-Politik" der vergangenen Monate müsse ein Ende finden. Offenbar reift in Berlin und Ankara der Gedanke, dass eine Zusammenarbeit beider Länder unabdingbar ist - egal, wie oft die Meinungen auseinanderklaffen.

Am Montag wird der SPD-Politiker in Ankara erwartet, um dort seinen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu zu treffen. Um 10 Uhr Ortszeit (9 Uhr MESZ) sollen die beiden zum Begrüßungsfoto zusammenkommen, danach sind Gespräche unter vier Augen geplant. Es dürfte die wichtigste Reise von Gabriel in seiner gut viermonatigen Amtszeit als Außenminister sein. Es geht um den letzten Versuch, den Streit um das Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik beizulegen.

Streitpunkte sind Yücel und Incirlik

Von einem normalisierten Verhältnis zueinander, auf das Gabriel laut Zeitungsinterview hinarbeiten will, sind beide Länder derzeit weit entfernt. Momentan liegt die Stimmung zwischen Berlin und Ankara irgendwo zwischen Eiszeit und Rosenkrieg: normal geredet wird schon lange nicht mehr, und erst recht will keine Seite nachgeben.

Bei vielen Themen gehen die Meinungen auseinander, etwa beim Umgang mit mutmaßlichen türkischen Putschisten, aber auch anderen Dissidenten und kritischen Journalisten, denen in der Türkei der Prozess gemacht wird. Ankara wiederum ist erbost, dass im Wahlkampf um eine Verfassungsänderung türkischen Ministern ein Auftrittsverbot in Deutschland erteilt worden war, wo sie zu hier lebenden Türken sprechen wollten. Diese Verfassungsänderung gilt wiederum in Deutschland als höchst umstritten. Nicht zuletzt belastet der Fall deutsch-türkischen Korrespondenten der Tageszeitung "Die Welt" Deniz Yücel, der seit Februar in der Türkei unter Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft sitzt, die bilateralen Beziehungen.

Aktuell streiten Berlin und Ankara über das Besuchsrecht für Abgeordnete des Bundestags, ...

