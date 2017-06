Wieder mal willkommen bei der Aktien Trophy 2017 http://www.aktientrophy.at . Es steht bereits das Semifinale an, hier ein wenig Statistik und diverse Formkurven-Spiele. Der ATX zeigte sich in Woche 3 der Aktien Trophy schwächer und hat die 50 Punkte Plus aus der Vorwoche wieder verloren. Seit Start gibt es aber immer noch ein Plus von knapp 80 Punkten, obwohl einige grosse ATX-Unternehmen Dividende gezahlt haben. Mit Strabag, Palfinger, Mayr-Melnhof und Do&Co. schafften es vier Nicht-ATX-Titel ins Semifinale. Der Nachfolger des 2016er-Siegers OMV wird also ein deutlich kleinerer Wert sein. Strabag vs. Palfinger Strabag besiegte in Runde 1 Wienerberger mit -2,55 gegen -3,86, kam in Runde 2 mit 2,92 gegen zu 0,00 gegen conwert weiter und schaffte mit -1,09% zu -3,74% den...

Den vollständigen Artikel lesen ...