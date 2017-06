In London gehen die Ermittlungen nach den Terrorattacken vom Samstagabend mit Hochdruck weiter. Und die Polizei kommt bei der Suche nach den Hintergründen und möglichen Hintermännern und Komplizen offenbar voran.

Angriffe mutmaßlicher Extremisten haben mitten in London mindestens sieben Menschen das Leben gekostet und Großbritannien wenige Tage vor der Unterhauswahl erschüttert. Drei Männer rasten in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit einem Kleintransporter auf der zentralen London Bridge in Passanten und stachen dann im nahe gelegenen Touristen- und Vergnügungsviertel Borough Market mit Messern auf weitere Menschen ein. Knapp 50 Menschen wurden verletzt, unter ihnen zwei Deutsche. Die Polizei erschoss die drei mutmaßlichen Attentäter. Die aktuellsten Entwicklungen vom Montag fassen wir in diesem Liveblog zusammen.

+++ 9.53 Uhr: Londoner Polizei: Wir wissen, wer die Täter sind +++

Nach dem Terroranschlag von London hat die Polizei nach eigenen Angaben die drei Attentäter identifiziert. Die Namen würden veröffentlicht, "sobald es die Ermittlungen erlauben", teilte die Londoner Polizei am Montagmorgen mit. Jetzt gehe es darum, herauszufinden, ob die Männer weitere Helfer bei der Planung des Anschlags gehabt hätten, sagte Polizeichefin Cressida Dick. Die Angreifer selbst waren nach ihrer Tat von der Polizei erschossen worden.

+++ 9.52 Uhr: "Washington Post": Londoner Anschlag zeigt das Schlechteste von Trump +++

Der jüngste Terroranschlag in der britischen Hauptstadt London mit sieben Toten hat weltweit für Empörung und Entsetzten gesorgt. In den USA gerät allerdings auch Präsident Donald Trump mit seiner Reaktion - Werben für sein Einreiseverbot für Menschen aus muslimschen Ländern, Austeilen an Londons Bürgermeister - in die Kritik, ...

