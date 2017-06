Frankfurt - Im Vorfeld der nächsten EZB-Sitzung, die am kommenden Donnerstag, den 8. Juni stattfinden wird, tendierte der europäische Rentenmarkt weitgehend impulslos, so die Experten von Union Investment.Große Schritte der Notenbanker würden in der neuen Handelswoche allerdings nicht zu erwarten sein. Die Experten würden davon ausgehen, dass die EZB ihre Kommentierung an die verbesserten konjunkturellen Rahmenbedingungen anpassen und diese stärker betonen werde. Das Wirtschaftswachstum im Euroraum habe zuletzt die Erwartungen übertroffen, zudem sei die Inflation über erwartete Preissteigerungen im Rohstoffsektor angestiegen.

