Bad Marienberg - Der US-Präsident hat entschieden, dass sich die USA aus dem Paris Abkommen zum globalen Klimaschutz zurückziehen. Damit isolieren sich die USA und schaden nicht nur dem Klima, sondern auch der Wirtschaft und den Menschen in den USA, so Matthias Miersch, umweltpolitischer Sprecher und Frank Schwabe, zuständiger Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung.

