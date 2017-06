-------------------------------------------------------------- Jetzt anmelden http://ots.de/I9sXv --------------------------------------------------------------



Magdeburg (ots) - Darüber wird sich nicht nur die Radsportszene freuen: Jan Ullrich wird am 17. September 2017 bei der "CYCLE TOUR - Das Radevent für Jeden" zwischen Braunschweig und Magdeburg im SQUEEZY/RadMitte-Team starten. Wer neben dem Profi mitfahren möchte, kann sich online auf www.cycletour.de anmelden.



Schnell füllten sich nach dem Anmeldestart die Starterlisten für die 2. CYCLE TOUR, zu der im September mindestens 1500 Teilnehmer erwartet werden. Neben Radrennfahrern, Hobby-Rennradfahrern, sportlichen MTBern sowie Trekking-Bikern wird Tour-de-France-Gewinner (1997) Jan Ullrich im SQUEEZY/RadMitte-Team die 100 Kilometer von Braunschweig nach Magdeburg mitfahren. "Bei der CYCLE TOUR kann man wirklich davon reden, Geschichte zu erfahren, und das ist der ganz eigene Reiz dieser tollen Veranstaltung. Für mich ist es etwas ganz Besonderes, mit dem SQUEEZY/RadMitte-Team über die alte innerdeutsche Grenze zu fahren", freut sich Jan Ullrich. "Auch für uns ist das eine große Anerkennung, gemeinsam mit Jan Ullrich die 100 Kilometer zu absolvieren. Wir sind sehr stolz auf diese Möglichkeit", ergänzt Stefan Wolf von RadMitte aus Magdeburg, der auch Partner der CYCLE TOUR ist.



Der abwechslungsreiche Kurs verläuft rund 100 Kilometer im Herzen Deutschlands entlang von Kreis- und Landstraßen quer durch Niedersachsen und Sachsen-Anhalt - durch Wälder und kleine Ortschaften, über Hügel, Anstiege und den schönen Elm nach Schöningen und anschließend durch die Magdeburger Börde. Das Ziel befindet sich in der Landeshauptstadt Magdeburg - auf dem historischen Domplatz. In Kooperation mit der Ottostadt Magdeburg wartet auf die Teilnehmer sowie alle kleinen und großen Radfreunde im Ziel ein großes Familienfahrradfest mit vielen Aktionen. Und mit Jan Ullrich können sich die Radsportfans auf ein weiteres Highlight freuen. "Das sind wirklich tolle Neuigkeiten, dass wir Jan Ullrich für dieses Radevent mit dieser einzigartigen Strecke begeistern konnten", freut sich Roger Milenk, Geschäftsführer der Squeezy Sports Nutrition GmbH.



In diesem Jahr haben die Teilnehmer die Möglichkeit, die 100-Kilometer-Distanz als "Radrennen" unter Rennbedingungen auf einer temporär gesperrten Strecke mit Polizeiführung zu absolvieren. Direkt im Anschluss startet eine "Radtour", deren Teilnehmer nach der allgemeinen Straßenverkehrsordnung auf teilweise abgesicherter und geführter Strecke fahren werden. Zudem können die Teilnehmer in der Kategorie "Radtour" zwischen den Distanzen 100 km ab Braunschweig und 60 km ab Schöningen wählen. Mitmachen können Teilnehmer mit Rennrädern, Pedelecs, E-Bikes, Trekking- und Mountainbikes. Wie auch im Vorjahr gibt es einen Sonderzug, der für die Teilnehmer der 100-km-Distanz zwischen Start und Ziel pendelt. Anmelden können sich Interessierte unter www.cycletour.de.



