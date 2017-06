Bad Marienberg - Anlässlich der Abspaltung der BUWOG AG am 26. April 2014 wurden den Inhabern von 1,25% Wandelschuldverschreibungen fällig 2017 (ISIN XS0332046043/ WKN A0TMMN) ("WS 2017") und 4,25% Wandelschuldverschreibungen fällig 2018 (ISIN XS0592528870/ WKN A1GNGG) ("WS 2018") Wandlungsrechte anteilig in Aktien der BUWOG AG eingeräumt, sodass die Inhaber bei Ausübung des Wandlungsrechts Anspruch auf Lieferaktien der IMMOFINANZ AG (ISIN AT0000809058/ WKN 911064) und Lieferung von Aktien der BUWOG AG haben, so die IMMOFINANZ AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...