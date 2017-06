Unterföhring (ots) - In der vorletzten Folge tauscht "CIRCUS HALLIGALLI" die Manege gegen den Nürburgring im "Rock am Ring Spezial" ein. Auf einem der größten deutschen Musikfestivals haben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ein besonderes Line-up zu sich eingeladen: Kraftklub, Marteria, die Beatsteaks und die Punkrockband Sum 41 werden von Joko & Klaas erwartet.



Der Nürburgring ruft und alle sind dabei: Show-Freund Olli Schulz veranstaltet mit Joko & Klaas den allerletzten Buddytag, Show-Freundin Palina Rojinski begibt sich in "In Vino Veritas" auf die Suche nach seriösen Meinungen der Festival-Besucher. Ein ganz normaler Festival-Tag eben ...



"CIRCUS HALLIGALLI: Rock am Ring Spezial" - Dienstag, 6. Juni, um 22:10 Uhr



Hashtag zur Show: HalliGalli



