In den Niederlanden gibt es längst keine kleinen 1- und 2-Cent-Münzen mehr, auch Italien denkt darüber nach. In Deutschland ist Kleve Vorreiter bei der Kleinstgeldabschaffung - doch die Initiative ist nun bedroht.

Während in Italien die 1- und 2-Cent-Münzen abgeschafft werden sollen, kommt der Kampf gegen das Kleingeld in Deutschland nicht in Schwung. Knapp eineinhalb Jahre nach dem Start einer Initiative zur Abschaffung des Kleingelds steht das Projekt in Kleve am Niederrhein möglicherweise bereits wieder vor dem Aus. Voraussichtlich in den kommenden Tagen werde bei einer Sitzung über die Zukunft des Projekts beraten, kündigte Klaus Fischer, Chef eines Klever Modegeschäfts und Mitinitiator der Rundungsaktion an. Die Initiative in der Stadt mit 50 000 Einwohnern hatte nach dem Start Anfang Februar 2016 bundesweit für Schlagzeilen gesorgt.

"Wir müssen jetzt noch einmal trommeln oder wir lassen es einschlafen", sagte Fischer. Nach dem Start der Aktion habe es viele Anfragen gegeben, Nachahmer hätten sich bislang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...