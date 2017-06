Düsseldorf - In der kommenden Woche stehen nicht Konjunkturdaten im Mittelpunkt des Marktinteresses - wobei die deutschen April-Daten zum Auftragseingang der Industrie sowie der Industrieproduktion und der Handelsbilanz das konstruktive Konjunkturmomentum untermauern dürften -, sondern die Frage nach der geldpolitischen Weichenstellung der EZB bzw. der politischen Weichenstellung in Großbritannien mit der Parlamentswahl, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.

