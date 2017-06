Berlin (ots) - Die Studien des eco - Verband der Internetwirtschaft e. V. sprechen seit Jahren eine klare Sprache. Die Bedeutung des Internet für unsere Wirtschaft steigt ständig weiter. Erfolgreiche Unternehmen müssen ihre Struktur und Strategie der technischen Entwicklung anpassen.



Das Internet ist der Wirtschaftsmotor unserer Zeit. Laut den Studien des eco - Verband der Internetwirtschaft e. V. steigen die Umsatzzahlen in jedem Wirtschaftsbereich, der mit dem Internet verknüpft ist, seit Jahren unaufhörlich an. Vom Infrastrukturaufbau über Hosting Dienstleister und E-Commerce bis zum Internetfernsehen, alle Wirtschaftsbereiche im Zusammenhang mit dem Internet wachsen kontinuierlich und ein Ende ist nicht in Sicht. Nach Ansicht von Branchenkennern kann keine Sättigung im technischen Bereich eintreten, da die Entwicklung von Übertragungswegen, Computerhardware und Anwendungsgeräten niemals ruht. Die Weiterentwicklung von Software und Sicherheitsprotokollen ist ebenfalls theoretisch unbegrenzt, weswegen auch hier kein Stillstand eintritt.



Der Schlüssel zum Erfolg ist mit der technischen Entwicklung Schritt zu halten



Die Grundlage unserer Wirtschaft ist aber nicht virtueller Art. Sie basiert auf der Herstellung von realen Produkten und Dienstleistungen sowie deren Vertrieb. Das Internet ist jedoch längst zum wichtigsten Vertriebsinstrument geworden. Vom kleinen Internethändler bis zur Internetpräsenz eines Weltkonzerns, wer im Internet nicht gefunden werden kann hat es schwer. Um die Chancen, die im Vertriebsweg Internet liegen optimal zu nutzen, genügt es aber nicht nur gefunden zu werden. Die eigene Homepage ist zwar eine gute Basis um sich im Netz zu präsentieren, die Frage jedoch ist, wie man gefunden wird. SEO-Optimierung ist das Stichwort, damit die eigene Seite bei der Suche nach branchenspezifischen Schlüsselbegriffen ganz nach oben gelangt. Noch wichtiger als die reine Auffindbarkeit ist jedoch, dass direkt darüber oder darunter nicht etwa Skandalartikel oder schlechte Bewertungen auf Testportalen sichtbar sind. Kaum etwas schadet dem ersten Eindruck des potentiellen Kunden so sehr, wie die schlechte Gesellschaft negativer Suchergebnisse. "Man braucht 20 Jahre, um sich einen Ruf zu erarbeiten und es braucht nur 5 Minuten, um ihn zu ruinieren." (Warren Buffet)



Um mit der Entwicklung Schritt zu halten, muss man sich ihrer Dynamik anpassen



Während man im analogen Zeitalter Gewissheit hatte, dass die Verbreitung kritischer Meinungen nur mit großem Aufwand, über Nutzung von Multiplikatoren, wie Zeitungsverlagen oder Rundfunkanstalten funktionierte, kann heute jeder Mensch mit einem Internetzugang seine Meinung unbegrenzt verbreiten. Die Vorteile dessen sind unbestritten. Für Geschäftsleute aber ist der gute Ruf von entscheidender Bedeutung. Oft dauert es Jahre eine gute Durchdringung des Internet mit eigenen Inhalten zu erreichen. Eine solide digitale Selbstdarstellung ist zu wertvoll um die Deutungshoheit über diese Präsentation anderen Akteuren zu überlassen. Aktives Reputationsmanagement ist die beste Versicherung gegen rufschädigende Aktivitäten im Internet.



Der beste Berater ist ein Praktiker



Die Unternehmensberater der PRM Prestige & Reputation GmbH sind Digital Natives und auf die Sicherstellung einer gelungenen Selbstdarstellung Ihres Unternehmens spezialisiert. Die einzigartige Kombination aus technischem und journalistischem Fachwissen sowie jahrelanger Erfahrung, gibt Unternehmern die Möglichkeit sich gegen missgünstige Darstellungen Ihres Unternehmens zu wappnen. Die Berliner Unternehmensberatung hat sich damit auf einen Bereich konzentriert, der, trotz seiner Wichtigkeit, immer noch oft vernachlässigt wird. Manchmal mit verheerenden Folgen. Damit Sie nicht eines Tages in einer Lawine substanzloser Negativkritik untergehen, hat PRM mit dem Pi-Online Reputation Management (Pi-ORM) und dem Pi-Smart Social Service (Pi-S³) zwei neue Produkte aufgelegt, die Ihrem Unternehmen auf den Leib geschneidert werden können. Ob Sie ihre Selbstdarstellung im Internet aufbauen, verbessern oder sichern wollen, nach einem Partner für Personalgewinnung oder Imagewerbung suchen, die Berater von PRM stehen Ihnen gerne zur Verfügung.



