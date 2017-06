Von Margot Patrick und Patricia Kowsmann

FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Investmentgesellschaft Pimco und andere Investoren von Novo Banco drohen, den Verkauf der angeschlagenen portugiesischen Bank an die Private-Equity-Gesellschaft Lone Star torpedieren zu wollen. Bevor es zu einem geplanten Anleihentausch komme, wollen sie das Institut lieber selbst kaufen.

Lone Star hat sich im März bereit erklärt, für einen Anteil von 75 Prozent an Novo Banco 1 Milliarde Euro zu zahlen. Der staatliche Bankenrettungsfonds würde die übrigen 25 Prozent behalten. Eine Bedingung des Verkaufs ist allerdings, dass die Anleihenbesitzer 500 Millionen Euro aufbringen müssen, indem sie vorrangige Anleihen im Volumen von 3 Milliarden Euro in neue Papiere umtauschen.

Das sei für Pimco und andere Investoren nicht akzeptabel, heißt es in einem Brief an die portugiesische Notenbank. In dem Brief wird vorgeschlagen, den Anleihenumtausch abzusagen und Diskussionen über einen Verkauf der Bank an Pimco und die anderen Investoren zu beginnen.

June 05, 2017

