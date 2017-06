Bonn - Das wichtigste Ereignis der Berichtswoche stellt die geldpolitische Sitzung des EZB-Rates (Do., 08.06., 13:45 Uhr) dar, so die Analysten von Postbank Research.Wie üblich werde die EZB auf ihrer letzten Sitzung im Quartal auch die neuen Projektionen ihres Mitarbeiterstabes für Inflation und Wachstum im Euroraum präsentieren. Diesbezüglich würden die Analysten allenfalls begrenzte Anpassungen gegenüber den März-Projektionen erwarten. So könnte die EZB aufgrund der aktuellen Inflationsdaten ihre Inflationsprojektion für 2017 von bislang 1,7% leicht senken. Die Erwartungen für 2018 von 1,6% sowie für 2019 von 1,7% sollten aber unverändert bleiben.

