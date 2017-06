Politiker müssen ihre Emotionen im Zaum halten. Klar! Ob ihnen das immer enorm viel Kraft abverlangt, ist fraglich. Jedenfalls hat man nicht den Eindruck, dass Terrorakte sie echt berühren. Theresa May war da - Wahltermin hin oder her - zuletzt eine Ausnahme. Was sie zum Londoner Blutbad sagte, war immerhin authentisch.

Der Beitrag Terror: 30-Sekunden-Empathie-Rituale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...