Neue Daten einer Beobachtungsstudie zeigen, dass die Reinigungsleistung von HDx (erweiterte Hämodialyse) mit der der HDF-Therapie vergleichbar ist

Die HDx mit dem THERANOVA-Dialysator bietet eine größere Bedienerfreundlichkeit, da sie mit standardmäßigen Hämodialysegeräten durchgeführt werden kann

Baxter International Inc. (NYSE:BAX), ein globaler Innovator in der Nierentherapie, hat auf dem 54. Jahreskongress des Europäischen Nierenverbandes und des Europäischen Dialyse- und Transplantatverbandes (ERA-EDTA) vom 3. bis 6. Juni neue Daten zu seiner neuartigen HDx-Therapie mit dem THERANOVA-Dialysator vorgestellt. Daten zweier unabhängiger Studien führten zu dem Schluss, dass HDx bzw. eine erweiterte Hämodialysetherapie mit dem THERANOVA-Dialysator kleine und mittelgroße Giftstoffe mit ähnlichem Tempo effektiv entfernt wie die Hämodiafiltration (HDF), eine andere Art der Dialyse.

Die HDx-Therapie erweitert das Spektrum der Moleküle, die sich bei der Dialyse aus dem Blut filtern lassen. So entsteht ein Filtrationsprofil, das dem der körpereigenen Niere eher entspricht.1 Abgesehen von ihrem Reinigungsprofil ist die HDx mit THERANOVA so einfach in der Anwendung wie eine herkömmliche Hämodialyse (HD) und kann mit den bisherigen HD-Maschinen eingesetzt werden. So können Krankenhäuser eine HDx-Therapie mit vorhandenen Ressourcen anbieten und brauchen, im Gegensatz zu einer HDF, nicht erst spezielle Geräte anzuschaffen und die Betriebsabläufe anzupassen. Außerdem ist eine HDF nicht ohne Weiteres bei allen Patienten möglich.2

In der ersten Studie (Vergleich der Hämodialyse mit einem Medium Cut-off-Dialysator und integrierter Hämodiafiltration bei der Entfernung kleiner und mittelgroßer Moleküle, Abstract-Nr. MP530) beobachteten Mohamed Belmouaz, M.D. und seine Kollegen von CHU Poitiers, Université de Poitiers in Frankreich, 10 Patienten über einen 12-monatigen Zeitraum. Dabei durchliefen die Patienten sechs Monate lang eine HDF-Therapie, gefolgt von einer Behandlung mit HDx mit einem THERANOVA 500-Dialysator über sechs Monate. In der Studie wurde die Konzentration von Harnstoff, Kreatinin, ß2M und Myoglobin im Blut alle zwei Monate bestimmt. Diese vier Moleküle sammeln sich im Blut infolge von Nierenversagen an; bei der Hämodialyse werden die Giftstoffe über den Dialysator aus dem Blut gefiltert, welcher die Funktion einer künstlichen Niere übernimmt.

Die Studie ergab, dass sich die vier Moleküle mit der HDx-Therapie in ähnlichem Ausmaß herausfiltern ließen wie bei einer hochvolumigen HDF-Behandlung. Darüber hinaus stellten die Autoren der Studie fest, dass der Albuminspiegel bei der HDx-Therapie gleich blieb und dem des HDF-Behandlungszeitraums entsprach. Albumin ist eines der wichtigsten Eiweiße im Körper, und ein niedriger Serum-Albuminspiegel ist mit einer höheren Mortalität assoziiert.3

"Von unserer Erfahrung ausgehend sind wir der Ansicht, dass die Behandlung mit dem THERANOVA-Dialysator eine gute Alternative zur HDF-Behandlung bietet", so Dr. Belmouaz. "Wir haben festgestellt, dass HDx mittelgroße Moleküle ebenso effektiv entfernt und dazu die Bedienerfreundlichkeit bietet, die wir von der üblichen Hämodialyse-Infrastruktur, den Hämodialyse-Geräten, -protokollen und Mitarbeitern gewohnt sind. Außerdem vertragen manche Patienten die HDF-Behandlung aufgrund der Anforderungen eines idealen Gefäßzugangs für einen hohen Blutdurchsatz nicht."

In einer zweiten Beobachtungsstudie (Ein kurzfristiger Bericht zu HD-Therapien mit den neuen Theranova-Dialysatoren, Abstract-Nr. MP538) beobachteten Ugo Teatini, M.D. und seine Kollegen von ASST Rhodense, Garbagnate in Italien, acht Patienten über einen Zeitraum von fünf Wochen. Dabei wurden die Patienten in der ersten und letzten Woche anhand von vor und nach der Behandlung entnommenen Harnstoff-, Kreatinin-, ß2M-, Myoglobin-, Hämoglobin-, Albumin- und Gesamtserumproteinproben beurteilt. HDx erreichte eine Ausfilterungsgeschwindigkeit von kleinen und mittelgroßen Molekülen (ß2M, Myoglobin), die der von hochvolumigen HDF-Therapien entspricht, und vermied ein Absinken des Albuminspiegels.

"Unserer Ansicht nach ist die neue HDx-Therapie eine hervorragende Option für unsere Patienten insbesondere für geschwächte Hämodialyse-Patienten mit zentralem Venenkatheter (ZVK)", sagte Dr. Teatini. "Bei diesen Patienten können wir die Therapie dank HDx bei einem geringeren Durchsatz über den ZVK durchführen. Bei einer HDF hingegen wäre ein höherer Durchsatz nötig, der mit einem ZVK nur schwer zu erreichen ist."

In einer vorangehenden Studie, die inNephrology Dialysis Transplantation veröffentlicht wurde, stellte man fest, dass HDx mit dem THERANOVA-Dialysator die Leistung einer High-Flux-Hämodialyse und einer hochvolumigen HDF für spezifische große bis mittelgroße Moleküle übertreffen und die Albumin-Ausfilterung dabei auf einem akzeptablen Niveau halten kann.

Die auf dem ERA-EDTA gehaltenen Vorträge sind nach dem Kongress unter Umständen auf der Kongresswebsite verfügbar. Für weitere Informationen melden Sie sich auf era-edta2017.org an.

