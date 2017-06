Nachdem der Einigungsversuch von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) im Incirlik-Streit erfolglos war, hat FDP-Chef Christian Lindner die Türkei-Politik der Bundesregierung für "endgültig gescheitert" erklärt. Man habe viel zu lange "an der Hoffnung festgehalten, die Türkei zur Einsicht bewegen zu können", sagte Lindner am Montag.

"Statt ein klares Zeichen zu setzen, hat sich die Bundesregierung in eine Sackgasse manövriert." Die Bundesregierung müsse jetzt "umgehend die Verlegung der Bundeswehr aus Incirlik in Gang setzen", so Lindner weiter. Dabei dürfe man keine Zeit mehr verlieren. Als möglicher Ausweichort für die bisher in Incirlik stationierten Soldaten ist ein Militärflughafen in Jordanien im Gespräch.