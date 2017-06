Deutschland wird wahrscheinlich seine Anti-IS-Truppen aus der Türkei abziehen. Das bedeutet zwar, dass ein Streitpunkt im bilateralen Verhältnis wegfällt. Doch die Eiszeit zwischen den Ländern geht weiter. Eine Analyse.

Sigmar Gabriel ist in Ankara gescheitert, aber die Fotos werden einen zufriedenen Bundesaußenminister zeigen. Die Türkei bleibt dabei, einzelnen Bundestagsabgeordneten einen Besuch der in der Türkei stationierten deutschen Soldaten der Anti-IS-Koalition zu verbieten. Stattdessen könne eine Delegation die deutschen Soldaten auf dem Nato-Stützpunkt in Konya besuchen, heißt es nach einem knapp zweistündigen Treffen zwischen Gabriel und seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu in Ankara. Die 260 in Incirlik stationierten Soldaten werden hingegen wahrscheinlich abgezogen.

Es ist gut, dass beide Seiten realisiert haben, dass sie mit dem Streit um das Besuchsrecht nicht weiter kommen. Doch damit sind die türkisch-deutschen Beziehungsprobleme noch lange nicht behoben. Im Gegenteil: Ankara könnte nun auch bei anderen Problemen versuchen, den Streit so lange ...

