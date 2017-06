London/Mailand (awp/sda/reu) - Der Anschlag von London und zunehmende Spannungen in der Golfregion haben am Montag für Zurückhaltung an Europas Aktienmärkten gesorgt. Dazu trug ferner die Aussicht auf einen ungewissen Ausgang der britischen Parlamentswahl am Donnerstag bei. Das Brexit-Votum habe gelehrt, Umfragen keinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...