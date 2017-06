Politische Großereignisse werden Anleger auch in der neuen Woche auf Trab halten. In Großbritannien muss Premierministerin Theresa May bei der Wahl am Donnerstag um ihre Mehrheit im Unterhaus bangen. Außerdem warten Investoren gespannt auf den Konjunkturausblick der Europäischen Zentralbank (EZB).

Den vollständigen Artikel lesen ...