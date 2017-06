Timo Werner wird aufgrund von Magen-Darm-Beschwerden nicht mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach Kopenhagen reisen. Der Stürmer von RB Leipzig falle für das Länderspiel am Dienstag in Dänemark aus, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit.

Es sei aber vorgesehen, dass Werner in den nächsten Tagen zum Kader dazustoßen werde. Demnach könnte Werner beim WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino am Samstag in Nürnberg wieder zum Kader gehören. In zwei Wochen trifft die DFB-Elf im Rahmen des Confederations Cup in Sotschi auf Australien. Werner soll beim Confed Cup im Kader stehen.