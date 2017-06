Längst ist die tonnenschwere Kugel im Stadtbild zur Seltenheit geworden. Angesichts gut gefüllter Auftragsbücher investiert die Abbruchbranche zunehmend in ferngesteuerte Roboter - zulasten der klassischen Abrissbirne.

"Abgebrochen wird immer", heißt es in der Abrissbranche schon lange. Derzeit aber sind die Auftragsbücher der vorwiegend klein- und mittelständischen Unternehmen besonders gut gefüllt. In die Jahre gekommene Bauten sollen für schicke neue Projekte Platz machen und Schrottimmobilien aus dem Stadtbild verschwinden. Die Abrissbirne kommt dabei immer seltener zum Einsatz: Dem Wahrzeichen einer ganzen Branche droht das Aus.

Über Jahrzehnte hinweg galt die Arbeit mit der tonnenschweren Kugel als ebenso filigraner wie anspruchsvoller Job für Spezialisten, sagt Andreas Pocha, Geschäftsführer des Deutschen Abbruchverbands. Nun werden die "Künstler an der Kugel" von modernen Baggern mit Arbeitsreichweiten von bis zu 50 Metern und ferngesteuerte Robotern verdrängt. Bewaffnet mit Abbruchzange und Greifer können so ganze Etagenflure in Angriff genommen werden.

Einsatzgebiet sind dabei neben Industrie- und Gewerbebauten zunehmend auch Wohnhäuser ...

