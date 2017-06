Manager der Energiebranche pflegen einen regen Austausch mit der Bundesregierung. Aber auch Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace, WWF oder die Deutsche Umwelthilfe gehen in den Ministerien ein und aus.

Die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken zum Thema "Lobbyismus und Energiewirtschaft" umfasst 28 Seiten und enthält mehr Namen als das Telefonbuch einer mittelgroßen Ortschaft. Aufgeführt werden Manager und Verbandsvertreter aus der Energiebranche, die im Kanzleramt, im Bundeswirtschaftsministerium oder in anderen Ministerien mit Ministern oder Staatssekretären zusammengetroffen sind.

Die Auflistung belegt: Die Spitzen der Bundesregierung pflegen einen regen Austausch mit den Akteuren der Energiebranche. Manager wie Johannes Teyssen (Eon) oder Peter Terium (heute Innogy, früher RWE) gehen im Kanzleramt und im Wirtschaftsministerium ein und aus. Allein Terium kommt auf acht Treffen mit Spitzenvertretern der Bundesregierung. Die Liste der Kontakte bezieht sich auf den Zeitraum zwischen Mitte 2014 und Anfang 2017.

Auch Johannes Teyssen war in dieser Zeit immer wieder in Berlin zu Gast. Gelegentlich suchten Teyssen und Terium auch gemeinsam das Gespräch mit Regierungsvertretern, so etwa am 4. Mai 2015, als sie im Bundeskanzleramt auf Angela Merkel trafen. Kanzleramtsminister Peter Altmaier, Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) und der damalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) saßen praktischerweise gleich mit am Tisch.

Terium und Teyssen sind die prominentesten Vertreter der Branche, die das Gespräch mit der Regierung suchten. Auch Manager wie Frank Mastiaux (EnBW), Rolf Martin Schmitz ...

