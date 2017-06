Hannover - In der 23. Kalenderwoche werden aus dem Reich der Mitte Zahlen zum Außenhandel gemeldet, so die Analysten der Nord LB. Die Angaben der chinesischen Zollbehörden stünden auch hierzulande zunehmend im Fokus der Marktteilnehmer. So würden die Ausfuhren wichtige Rückschlüsse auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft erlauben.

Den vollständigen Artikel lesen ...