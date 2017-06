Hannover - Für die Sitzung des EZB-Rates am Donnerstag ist keine Änderung an den Leitzinsen oder den Parametern des Anleihekaufprogramms (EAPP) zu erwarten, so die Analysten der Nord LB.Wenig Dissens dürfte es auch darüber geben, dass sich nach der Wahl Emmanuel Macrons die politischen Risiken für die Eurozone spürbar reduziert hätten. Zudem habe sich das BIP-Wachstum zum Jahresauftakt leicht beschleunigt. Die Beurteilung der Risiken für die konjunkturelle Entwicklung dürfte somit im Juni vom EZB-Rat auf "broadly balanced" angehoben werden, zumal dies bereits bei den letzten Sitzungen gut vorbereitet worden sei. Allerdings kündige sich eine Kontroverse rund um die Frage an, ob und ggf. wann eine optimistischere Beurteilung der Wachstumsaussichten auch zu einer Neuformulierung der Forward Guidance führen sollte.

Den vollständigen Artikel lesen ...