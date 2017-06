Martinsried - Die MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR) hat heute auf der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) in Chicago/USA aktualisierte Studiendaten zur Sicherheit und Wirksamkeit aus einer laufenden klinischen Phase 1/2a-Studie ihres gegen das CD38-Zielmolekül gerichteten Antikörperkandidaten MOR202 vorgestellt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...